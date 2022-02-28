العناني يبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع…

دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ظهر اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحي في مصر.

وناقش الاجتماع الموقف الحالي للسائحين المتواجدين بمصر من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم.

وجرى التشديد، خلال الاجتماع، على توفير المنشآت الفندقية جميع سبل الراحة لهؤلاء السائحين واستمرار إقامتهم بالفنادق المصرية حتى عودتهم إلى بلادهم، وذلك بالتنسيق مع منظمي الرحلات بالخارج، مع استمرار الوزارة في المتابعة وإجراء التنسيقات مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية في الدولة.

حضر الاجتماع: نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ومساعدو ومستشارو الوزير، ورئيس سلطة الطيران المدني، ورئيس الشركة القابضة للمطارات، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلو الأجهزة المعنية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء غرفتي الشركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، وبعض أعضاء الغرف السياحية.