الاتحاد الأوروبي يغلق المجال الجوي كاملا أمام الطيران الروسي

– قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية وسيسعى لفرض حظر على وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة العاملة من داخل الاتحاد ويعتزم أيضا استهداف روسيا البيضاء حليفة موسكو بعقوبات.

وأضافت أن التكتل سيمول للمرة الأولى شراء وإيصال أسلحة ومعدات أخرى لأوكرانيا. وقالت في بيان مقتضب “هذه نقطة تحول لاتحادنا”.

وفي سياق منفصل، قالت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس)، اليوم الأحد، إنها قررت وقف كل عملياتها من روسيا وإليها.

وأضافت الشركة في بيان: “في ضوء الموقف في المنطقة، قررت الشركة تعليق كل الرحلات من روسيا وإليها إضافة لتعليق العبور في المجال الجوي الروسي اعتبارا من 27 فبراير/شباط وحتى إشعار آخر.

وأشار البيان إلى أن القرار سيؤدي أيضا لإلغاء رحلات قادمة من دول مثل الصين واليابان لحين بحث الشركة عن مسارات بديلة.

يأتي ذلك استكمالاً لحزمة العقوبات الواسعة التي فرضت على روسيا خلال الأيام الماضية بعد العملية العسكرية التي شنتها على أوكرانيا، حيث قرر عدد من الدول الأوروبية إغلاق مجالها الجوي أمام موسكو.

يشار إلى أنه بهذه الإجراءات يواجه الطيران الروسي منطقة حظر طيران كبيرة في أوروبا، مما يضطر الرحلات المتوجهة غرباً إلى القيام بعمليات التفاف كبيرة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول بحق موسكو. وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان إن هذا الحظر سينطبق أيضاً على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي.