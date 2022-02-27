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رئيس الوزراء يطلع على خطوات إعادة هيكلة الشركات التابعة إلى…

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دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف تطوير قطاع الطيران المدني.

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وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة أداء قطاع الطيران المدني والشركات الوطنية العاملة به، للتأكد من استمرار سير خطط التطوير، ومساعي تحقيق التميز، وإحراز الأهداف المطلوبة، مؤكدًا ما يمثله قطاع الطيران كرافد مهم للاقتصاد الوطني.

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وعرض وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار، آخر التطورات الخاصة بإعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، وتناول جهود تحديث الهيكل الإداري، ورفع كفاءة العاملين عبر برامج التدريب والتأهيل، في إطار الحرص على رفع مستوى الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنشطة الطيران.

كما تطرق إلى الخطوات التي تتم في إطار إعادة هيكلة الشركات التابعة لشركة مصر للطيران، وتنفيذ رؤية مستقبلية تستهدف تطوير الأداء.

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حضر الاجتماع: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور ايهاب محمد حسن أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومنتصر مناع ميهوب، نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمر أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران، ومسئولي الوزارتين والشركة والجهات التابعة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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