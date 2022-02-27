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وزير الخارجية يوجه بإيلاء الرعاية التامة لمصاب مصري في الحرب…

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دوت الخليج – أعلنت وزارة الخارجية إصابة مواطن مصري، يدعى محمد سعد رجب، بعياريين ناريين في أوكرانيا، ونقل إلى أحد مستشفيات مدينة خاركوف.

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وبحسب بيان لوزارة الخارجية، مساء اليوم، وجه الوزير سامح شكري، سفير مصر في كييف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري الرعاية التامة، وتقديم جميع أوجه الدعم له بالشكل المناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليًا في عموم الأراضي الأوكرانية.

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واستقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج عائلة المواطن، عصر اليوم، حيث طمأنهم على حالته الصحية، وأكد لهم إيلاء السفارة في كييف العناية المطلوبة.

كما وجَّه الوزير شكري بمواصلة السفارة في كييف لجهودها المستمرة على مدار الساعة في تقديم الدعم اللازم لجميع المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، فضلًا عن مواصلة التنسيق الوثيق مع سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني، والتي أثمرت بالفعل عن مرور العديد من المواطنين المصريين للحدود الأوكرانية باتجاه تلك الدول.

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وجدّدت وزارة الخارجية تأكيدها ما يُمثله حماية مواطنينا المصريين في الخارج من أهمية قصوى ضمن عمل الوزارة، في إطار سياسة الدولة لتقديم الدعم والرعاية اللازمتين للمواطنين المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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