الاتحاد الأوروبي يعلن حظر بث روسيا اليوم وسبوتنيك

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سي إن إن – حظر الاتحاد الأوروبي وسيلتي الإعلام الروسيتين: روسيا اليوم وسبوتنيك، وفقًا لما ذكره كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل، الأحد، أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي أن الكتلة ستحظر الوسيلتين في محاولة “لمكافحة” التضليل الروسي.
وقال بوريل “اليوم نتخذ خطوة حاسمة لإغلاق صنبور التلاعب الروسي بالمعلومات في أوروبا من خلال منع روسيا اليوم وسبوتنيك من البث في الاتحاد الأوروبي”.
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