مدبولي يتابع جهود توفير السلع الأساسية في ضوء مستجدات الأزمة…

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية محليا، والتمويل اللازم لها، في ضوء مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على حركة السلع عالميا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء إنه يرصد مع المسئولين في البنك المركزي المصري ووزارتي التموين والمالية، والوزارات والجهات المعنية موقف توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وهناك تنسيق تام بين جهات الدولة المختلفة في هذا الشأن، حيث إنه على تواصل مستمر مع محافظ البنك المركزي المصري منذ اندلاع الأزمة.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين، والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، متابعة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ينتج عنها من تطور ملحوظ في أسعار السلع الأساسية، أولا بأول.

وقال السفير نادر سعد إن هناك متابعة مستمرة لحركة أسعار السلع عالميا، حيث يتم تقييم الموقف على مدار الساعة من قبل المسئولين؛ لمعرفة الاحتياجات التمويلية اللازمة لتوفير احتياطي مناسب من هذه السلع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى متابعة أسعار السلع المختلفة في الأسواق المحلية، وأن الدولة حريصة على توافر السلع المختلفة للمواطن المصري، رغم التحديات العالمية بسبب الأزمة الحالية، وما تفرضه من ضبابية الرؤية.

وأوضح سعد أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة آليات دفع الصناعة الوطنية للعمل على زيادة الإنتاج، لتوفير الاحتياجات المحلية، وكذا زيادة التصدير، فالدولة تساند هذا القطاع المهم، الذى حقق معدلات مرتفعة في الفترة الماضية.

حضر الاجتماع: طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من مسئولي البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والتجارة والصناعة.