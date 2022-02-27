السيسي يوجه بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي من…

دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا لاستعرض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك.

حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعرض وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة: القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن.

وأكد المصيلحي عدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط 5 شهور.

وقال إن هذا الأمر ما كان ليتحقق دون الجهد المبذول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية، والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية خاصةً القمح.

وأوضح وزير التموين أن المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى 4 شهور، أخذا في الاعتبار أن موسم الإنتاج المحلي سيبدأ في شهر أبريل القادم والمستهدف هو الوصول إلى 4 ملايين طن، وتم تحديد سعر توريد الأردب بـ 810 جنيهات، بزيادة مقدارها 100 جنيه عن العام الماضي، وبالتالي تمتلك الدولة احتياطيا يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة.

وتابع: بالنسبة للسكر، فهناك احتياطي استراتيجي لمدة حوالي 4.5 شهر، علما بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي؛ ليصبح الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الدولة بنسبة 90%.

وأضاف المصيلحي: أما عن الزيت، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي لمدة 5.5 شهر، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون. وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه، وتمتلك وزارة التموين احتياطيا استراتيجيا يصل إلى مدة 6.5 شهر.

كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الفول يصل لمدة 3 شهور، كما عرض المصيلحي خلال الاجتماع المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطي في كلٍ منهما إلى حوالي 8.5 شهر.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين، والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن.

كما وجه في ذات السياق باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع أيضا على استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

واستعرض الاجتماع ما سيتم من افتتاح المعرض الرئيسي “أهلاً رمضان” في أرض المعارض في المدة من 24 مارس حتى 2 أبريل، ومن المقرر في إطاره كذلك أن يتم افتتاح 160 شادرا بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ومشاركة 2500 فرع من سلاسل شركات توريد الأغذية المحلية، بالإضافة إلى طرح منتجات “أهلاً رمضان” في 500 فرع من مشروع “جمعيتي” التابع لوزارة التموين، وكذا الدفع بعدد 200 قافلة متحركة تشمل توزيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع السلع في جميع تلك المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين، والتنسيق مع المحافظات والغرف التجارية كافة لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية، مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة.