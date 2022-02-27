الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يتخلى عن إدارة تشيلسي إلى…

سي إن إن – أعلن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، السبت، مالك تشيلسي الإنجليزي تسليمه إدارة النادي إلى مجلس أمنائه، مع تقارير عن مخاوف بشأن وضعه مع الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية حزمة عقوبات تستهدف المصالح الروسية، في محاولة لردع اجتياح موسكو للأراضي الأوكرانيا، الذي بدأ الخميس الماضي.

وقال أبراموفيتش، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني النادي: “خلال ملكية نادي تشيلسي لمدة 20 عامًا تقريبًا، كنت دائمًا أنظر إلى دوري بصفتي حارسًا للنادي، الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم، بالإضافة إلى البناء للمستقبل، بينما أيضًا لعب دور إيجابي في مجتمعاتنا”.

وأضاف “لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي في الصميم. ما زلت ملتزما بهذه القيم. لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إشراف ورعاية نادي تشيلسي”.

وقال أبراموفيتش “أعتقد أنهم حاليًا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين”.

وجاء إعلان أبراموفيتش بعد دعوات بمنعه من امتلاك فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب علاقاته بنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويوم الخميس، طالب عضو البرلمان البريطاني كريس براينت، بمصادرة أملاك الملياردير الروسي بدعوى ارتكابه جرائم فساد في بريطانيا، وارتباطه بالسلطات في روسيا، وقربه من الرئيس فلاديمير بوتين.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة، الأحد.