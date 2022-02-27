روسيا تدمر سدا في أوكرانيا لفتح المياه إلى القرم بعد انقطاع…

نوفوستي – أعلن رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف أن العسكريين الروس دمروا سدا أقامته كييف على الجانب الأوكراني لقطع المياه عن شبه الجزيرة، وأن المياه عادت لتتدفق إلى القرم من نهر دنيبر.

وقال أكسيونوف، في تصريحات لوكالة نوفوستي الروسية، إن خبراء وزارة الدفاع الروسية دمروا السد الذي تم بناؤه بتوجيه من سلطات أوكرانيا عام 2014 في إطار ردود أفعالها على إعلان روسيا ضم القرم إلى سيادتها، والذي كان يمنع مياه نهر دنيبر الأوكراني من الوصول إلى شبه الجزيرة عبر قناة شمال القرم.

وأضاف أن الأعمال جارية لإعادة وصول مياه دنيبر إلى القرم.

وتفقد رئيس جمهورية القرم، أمس الجمعة، بتفقد حالة مجرى القناة من حدود شبه الجزيرة حتى موقع الأحواض المائية في منطقة كالانتشاك، والسد الأسمنتي.