بسبب بخار سخان الغاز..الفنانة هدى هاني تتعرض لـ أزمة صحية «تفاصيل»

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دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الأزمة الصحية للفنانة هدى هاني وذلك خلال السطور القادمة.

هدى هاني: اتكتبلي عمر جديد

ونشرت الفنانة هدى هاني فيديو لها، كانت تقوم فيه بعمل أشعة على المخ والصدر، وكتبت عن تفاصيل حالتها الصحية، وعلقت على هذا الفيديو: انا من الناس اللي عمري والا نزلت صورة ليا وانا مريضة او فيا حاجة مكسورة او مركبة كانيولا او اقول ادعولي او اي حاجة من دي.. ..(لاني مش بفضل اعمل كده) ..بس التجربة المرة دي غريبة ومختلفة وحبيت اشاركها معاكم عشان تاخدوا بالكم كويس .... وربنا أراد اني ابقي فيها والحمدلله علي كل حاجة ربنا يعملها

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