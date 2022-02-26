الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة أسعار الطاقة…

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_ قالت الحكومة الفرنسية اليوم السبت، إن وزراء الطاقة الأوروبيين سيعقدون اجتماعا طارئا يوم الإثنين بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكر بيان صادر عن وزارة البيئة والانتقال الصناعي الفرنسية، أن الاجتماع سيعقد في بروكسل.
سادت حالة من القلق الشديد في القارة الأوروبية، وخاصة في الأوساط الاقتصادية، وذلك في أعقاب بدء الغزو الروسي الواسع لأوكرانيا، حيث يتوقع أن تؤدي هذه الحرب إلى جملة من التبعات الاقتصادية والآثار المؤلمة التي قد تهز القارة الأوروبية بأكملها، خاصة إذا طال أمد الحرب.
ونظراً لأن روسيا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم وثاني أكبر مصدر للنفط، فإن المخاطر كبيرة في الاقتصاد العالمي، وهي مخاطر تعيد إلى الأذهان حرب أكتوبر التي اندلعت بين العرب وإسرائيل في العام 1973، والتي أدت إلى انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أسواق الطاقة.
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