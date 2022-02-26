البيت الأبيض يطلب من الكونجرس مساعدات بقيمة 6.4 مليار دولار…

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وكالات _ قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن البيت الأبيض طلب من الكونجرس الموافقة على مساعدات بقيمة 6.4 مليار دولار، لمواجهة الأزمة الحالية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي.
ويتضمن الطلب 2.9 مليار دولار مساعدات أمنية وإنسانية، و3.5 مليار دولار لوزارة الدفاع الأوكرانية.
وستغطي الأموال أيضا تنفيذ العقوبات التي يفرضها بايدن لمعاقبة روسيا على عدوانها على أوكرانيا.
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