- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني كامل العوضى نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ” الإياتا ” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تناول اللقاء الذى حضره جهاد الفقير المدير الإقليمى لإدارة السلامة ومحمد لطفى المدير الاقليمى لمنطقة شمال افريقيا بالإياتا سبل تعزيز التعاون بين وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة ومنظمة “الإياتا” كما تم استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الطيران المدني فى مصر والمنطقة فى ضوء تأثيرات أزمة كورونا وانعكاساتها السلبية على حركة الطيران العالمية إلى جانب عدد من الموضوعات الدولية المتعلقة بقطاع النقل الجوي وبخاصة مجالات أمن وسلامة الطيران والمطارات ..
وخلال اللقاء ثمن وزير الطيران المدنى الجهود التى يقوم بها الاتحاد الدولى للنقل الجوي الذى يضم نحو 290 شركة طيران حول العالم تمثل 83 % من حركة النقل الجوي العالمي فى دعم قطاع الطيران وتطويره بشكل دائم ومستمر وبخاصة بعد التأثير الكبير على حركة النقل الجوىي العالمي خلال الجائحة .
وأكد وزير الطيران على أن هذه الزيارة تعكس التعاون الوثيق بين الوزارة والاتحاد الدولي للنقل الجوي وبخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات والجانب الفنى بين شركات الطيران العالمية والاستفادة من خبرات الأياتا فى خدمة المسافرين حول العالم .
كامل العوضى : قطاع الطيران المصري حقق طفرة كبيرة برغم جائحة كورونا
ومن جانبه أشاد كامل العوضى نائب رئيس الإياتا لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا باللقاء المثمر مع وزير الطيران المدنى مشيرا إلى أن ماشهده قطاع الطيران المدني المصري من إنجازات وتطور كبير ومواصلة مشروعات التحديث برغم تحديات جائحة كورونا يؤكد أن منظومة الطيران فى مصر تسير بخطى ثابتة وقوية فى الطريق الصحيح نحو مزيد من التطور وتحقيق انطلاقة عالمية .. وأكد العوضى أن الاتحاد الدولى للنقل الجوى يدعم بصورة شاملة خطة تطوير وتحديث قطاع الطيران المصرى فى مختلف الأنشطة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران: تعزيز التعاون مع منظمة الإياتا في مختلف مجالات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.