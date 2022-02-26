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الولايات المتحدة تقرر فرض عقوبات على الرئيس الروسي بوتين…

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سكاي نيوز عربية _ أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وتفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف.

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وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي للصحفيين، إن الولايات المتحدة تعتبر أيضا أنّه إذا حاولت القوات الروسية التي تغزو منذ فجر الخميس أوكرانيا، استهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، فإن ذلك سيشكل “عملا مروعا”.

وقال ساكي إن منع السفر إلى الولايات المتحدة سيكون “جزءا” من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على الرئيس الروسي ووزير خارجيته.

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وأضافت “أنه عنصر اعتيادي” في العقوبات على شخصيات أجنبية، مكررة أن تفاصيل هذه العقوبات التاريخية على الرئيس الروسي سيتم كشفها في وقت لاحق.

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من جانبهأ، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن فرض عقوبات غربية على الرئيس الروسي ووزير خارجيته هو مؤشر على “عجز” الغربيين.

وصرحت ماريا زاخاروفا للتلفزيون الروسي، مخاطبة الدول الغربية، بأن “العقوبات بحق الرئيس ووزير خارجية البلاد هي مثال وإثبات على العجز المطلق لسياستكم الخارجية”.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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