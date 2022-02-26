بريطانيا تجمد أصول فلاديمير بوتين ووزير خارجيته لافروف

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العربية نت _ قررت بريطانيا الجمعة، تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، فيما نقلت سي إن إن عن مصادر أنه سيتم فرض عقوبات أمريكية على بوتين اليوم.
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وقالت وزيرة خارجية بريطانيا تروس ليز الجمعة إن بلادها ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف ردا على ما أسمته العملية العسكرية الروسية “غير المشروعة وغير المبررة” لأوكرانيا.
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