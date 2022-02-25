- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سي إن بي سي _ قال مسؤول أوروبي لرويترز اليوم الجمعة، إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل لصياغة تفاصيل عقوبات على روسيا، والتي وافق عليها زعماء دول التكتل أمس الخميس، قرروا تجميد أصول في أوروبا يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف.
إقرأ أيضا.. كيف حصن بوتين روسيا ضد العقوبات الغربية رغم حدتها ؟
وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المنظمة ستمنع معظم النظام المصرفي الروسي من الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يعتزم تجميد أصول بوتين ووزير خارجيته ضمن… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.