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روسيا تخطط لفرض عقوبات انتقامية على الدول الغربية

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– قال الكرملين اليوم الجمعة، إن روسيا ستفرض عقوبات انتقامية على الدول الغربية على أساس المعاملة بالمثل.

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وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن العقوبات ستسبب مشاكل لروسيا لكن يمكن احتواء تأثيرها، كما أنها قللت اعتماد موسكو على الواردات الأجنبية.

ورفض التعليق على المدة التي سيستغرقها الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى فرض العقوبات، قائلا إنه ينبغي إحالة الأسئلة المتعلقة بوفيات المدنيين الأوكرانيين إلى الجيش.

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في سياق متصل، أعلنت روسيا اليوم تطبيق حظر على الخطوط الجوية البريطانية، ومنعها من استعمال أجوائها، في أول رد على العقوبات التي أعلنتها الحكومة البريطانية على شركات وأفراد روس، جراء قيام موسكو بغزو أوكرانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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