روسيا تحظر استخدام الخطوط الجوية البريطانية لأجوائها.. حتى…

العربية نت _ أعلنت روسيا تطبيق حظر على الخطوط الجوية البريطانية، ومنعها من استعمال أجوائها، في أول رد على العقوبات التي أعلنتها الحكومة البريطانية على شركات وأفراد روس، جراء قيام موسكو بغزو أوكرانيا.

وقيدت موسكو دخول طائرات الخطوط الجوية البريطانية الأجواء الروسية حتى في رحلات الترانزيت ضمن سلسلة من الإجراءات ستعلنها موسكو تباعًا للرد على العقوبات الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن أنه تقرر استبعاد البنوك الروسية من النظام المالي في لندن في إطار فرض مزيد من العقوبات بعد أن شنت موسكو غزواً شاملاً لأوكرانيا براً وجواً وبحراً الخميس.

وقال جونسون للبرلمان: “ستمكننا هذه الصلاحيات من استبعاد البنوك الروسية تماماً من النظام المالي في المملكة المتحدة، وهو بالطبع الأكبر في أوروبا بفارق كبير، مما يحول دون وصولها إلى مدفوعات الجنيه الإسترليني والمقاصة عبر المملكة المتحدة”، مضيفاً أن الولايات المتحدة تتخذ تدابير مماثلة.

وقال: “ستمكننا هذه الصلاحيات أيضاً من حظر الشركات الروسية الحكومية والخاصة من جمع أموال في المملكة المتحدة، وحظر التعامل في أوراقها المالية ومنحها القروض. سنحد من الأموال التي يمكن للمواطنين الروس إيداعها في حساباتهم المصرفية بالمملكة المتحدة”.

يأتي ذلك بينما أعلنت بريطانيا الخميس عن حزمة ثانية من العقوبات ضد موسكو بعد الغزو. ومن بين الذين تستهدفهم العقوبات بشكل فوري، بنك في.تي.بي والمجموعة الحكومية روستك.

وسيتجاوز عدد المدرجين في مجموعة الأفراد والكيانات والشركات التابعة في النهاية المئة. كما من المقرر منع هبوط رحلات شركة الطيران إيروفلوت في بريطانيا.