العناني يعقد اجتماعا لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية…

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عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ظهر اليوم بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعا لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحي بمصر.
حضر الاجتماع نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة و رئيس الهيئة المصرية للتنشيط السياحي ومساعدو ومستشارو الوزير وممثلو وزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني والأجهزة المعنية وممثلو القطاع السياحي من الغرف السياحية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف السائحين الموجودين بمصر من الجنسيات التي تأثرت دولهم بالمستجدات في حركة الطيران الدولي، وتم التأكيد على استمرار إقامتهم بالفنادق التي يقيمون بها بمصر حتى عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم، كما تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كل سبل الراحة لضيوفنا من السائحين من مختلف دول العالم.
جدير بالذكر أن الخط الساخن للوزارة (19654) يستقبل كافة المكالمات الخاصة بالرد على استفسارات جميع السائحين على مدار 24 ساعة، وذلك بعدة لغات من بينها الإنجليزية والروسية والأوكرانية.
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