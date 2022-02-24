وزير الخارجية الأوكراني يطالب بفرض عقوبات صارمة على روسيا

_ طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم الخميس دول العالم بفرض عقوبات فورية صارمة على روسيا وتقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا. وقال كوليبا على تويتر “في الوقت الحالي، بوتين يغرق أوروبا في أحلك أوقاتها منذ عام 1939. أي حكومة تأمل في تسوية هذا الأمر هي ساذجة. لا تكرروا أخطاء الماضي”.

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