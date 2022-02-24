أسعار الذهب تقفز 28 جنيها مع اشتعال الأزمة الروسية…

شاهندة إبراهيم – وسعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس مكاسبها التاريخية، لتقفز بواقع 28 جنيها، بدعم من تحليق الملاذ الآمن عالميا لمستويات قياسية على صدى الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 صعد إلى مستوى 861 جنيها، من إغلاق عند 833 جنيها أمس الأربعاء.

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وصعد عيار 18 إلى 750 جنيها، وبلغ عيار 24 اليوم 972 جنيها، فيما ارتفعت قيمة الجنيه الذهب لتتداول عند 6 آلاف و888 جنيها.

وأفاد نجيب، بأن الملاذ الآمن وصل إلى 1965 دولارا للأوقية في مقابل 1910 دولارا ليصعد بحوالي 55 دولارا.

وأوضح أن المستثمرون توجهوا نحو شراء الذهب كملاذ آمن للقيمة فيما عزفوا عن الأصول المحفوفة بالمخاطر، مشيرا أيضا هنا إلى قفزة النفط فوق مستوى 105 دولارا للبرميل.