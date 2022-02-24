أوروبا أمام أحلك ساعات منذ الحرب العالمية الثانية

– غزت القوات الروسية أوكرانيا براً وجواً وبحراً يوم الخميس لتؤكد أسوأ مخاوف الغرب بأكبر هجوم تشنه دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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أمطرت الصواريخ الروسية المدن الأوكرانية. أبلغت أوكرانيا عن تدفق أعداد من القوات عبر حدودها إلى مناطق تشيرنيهيف الشرقية وخاركيف ولوهانسك، وهبطت عن طريق البحر في مدينتي أوديسا وماريوبول في الجنوب.

سمعت الانفجارات قبل الفجر في العاصمة كييف. دوي إطلاق النار، وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء المدينة، واختنق الطريق السريع بالسيارات بينما كان السكان يحاولون الفرار.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هدف زعيم الكرملين فلاديمير بوتين هو تدمير دولته.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: “شن بوتين للتو غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا. وتتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات”.هذه حرب عدوانية. أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر. يمكن للعالم ويجب عليه أن يوقف بوتين. حان وقت العمل الآن.”

وقال جوزيب بوريل منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “هذه من أحلك ساعات أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”.

وقال أحد سكان خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وهي أقرب مدينة كبيرة إلى الحدود الروسية، إن نوافذ المباني السكنية كانت تهتز من جراء الانفجارات المستمرة.

وخارج ماريوبول، بالقرب من خط المواجهة الذي يسيطر عليه الانفصاليون المدعومون من روسيا، تصاعد الدخان من حريق في غابة استهدفتها قصف روسي.

كان صف من المدرعات الأوكراني يتجه على طول الطريق، والجنود الجالسون فوق الأبراج يبتسمون ويومضون بإشارات النصر للسيارات المارة التي ترفع أبواقها دعمًا لهم.

في بلدتي مانجوش وبيرديانسك المجاورتين، اصطف الناس في طوابير للحصول على المال والبنزين. وشوهد مدنيون من ماريوبول يقومون بتعبئة الأكياس.

كانت التقارير الأولية عن الضحايا متفرقة وغير مؤكدة. أفادت أوكرانيا عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في قصف روسي ومقتل ثلاثة من حرس الحدود في منطقة خيرسون الجنوبية.

قال الجيش الأوكراني إنه دمر أربع دبابات روسية على طريق قرب خاركيف وقتل 50 جنديا بالقرب من بلدة في منطقة لوهانسك وأسقط ست طائرات حربية روسية في الشرق.

نفت روسيا أنباء عن تدمير طائراتها أو عرباتها المدرعة. وزعم الانفصاليون المدعومون من روسيا أنهم أسقطوا طائرتين أوكرانيتين.

وفي إعلان متلفز للحرب في الساعات الأولى، قال بوتين إنه أمر بـ “عملية عسكرية خاصة” لحماية الأشخاص، بمن فيهم المواطنون الروس، الذين يتعرضون لـ “الإبادة الجماعية” في أوكرانيا، وهو اتهام يصفه الغرب بأنه دعاية سخيفة.

وقال بوتين “سنكافح من أجل نزع السلاح في أوكرانيا”. “لا يمكن لروسيا أن تشعر بالأمان والتطور والبقاء في ظل تهديد دائم ينبع من أراضي أوكرانيا الحديثة … كل مسؤولية عن إراقة الدماء ستكون على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا.”

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن صلاته كانت مع شعب أوكرانيا “حيث يتعرضون لهجوم غير مبرر”. ووعد بفرض عقوبات صارمة ردا على ذلك، وقال إنه سيتشاور بسرعة مع زعماء العالم الآخرين.

شكلت احتمالات الحرب والعقوبات التي تعطل أسواق الطاقة والسلع تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي الذي بالكاد يخرج من الوباء. وانخفضت عوائد الأسهم والسندات، بينما ارتفع الدولار والذهب بشدة. وقفز سعر نفط برنت متجاوزا مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.

يبلغ عدد سكان أوكرانيا 44 مليون نسمة ولديها أكثر من 1000 عام من التاريخ، هي أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة بعد روسيا نفسها. لقد صوتت بأغلبية ساحقة من أجل الاستقلال بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وتهدف إلى الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، وهي تطلعات تثير حنق موسكو.

ووصف بوتين، الذي نفى لأشهر أنه كان يخطط لغزو، أوكرانيا بأنها خليقة مصطنعة منحها أعداؤها من روسيا، وهو وصف يصفه الأوكرانيون بالصدمة والخطأ.

بعد ثلاث ساعات من إصدار بوتين الأمر، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت البنية التحتية العسكرية في القواعد الجوية الأوكرانية ودمرت دفاعاتها الجوية.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن مراكز القيادة العسكرية في كييف وخاركيف في الشمال الشرقي تعرضت للقصف بالصواريخ، بينما هبطت القوات الروسية في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين. وسمع شاهد من في وقت لاحق دوي ثلاثة انفجارات في ماريوبول.

أعلنت روسيا أنها ستغلق جميع عمليات الشحن في بحر آزوف. تسيطر روسيا على المضيق المؤدي إلى البحر حيث يوجد لأوكرانيا موانئ بما في ذلك ماريوبول. ناشدت أوكرانيا تركيا منع السفن الروسية من عبور المضائق التي تربط البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط.

انتظرت طوابير من الناس لسحب الأموال وشراء إمدادات الطعام والمياه في كييف. وازدحمت حركة المرور باتجاه الغرب من المدينة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، باتجاه الحدود البولندية البعيدة. وتستعد الدول الغربية لاحتمال فرار ملايين الآلاف من الأوكرانيين من هجوم.

بحلول منتصف الصباح، كانت حركة المرور متوقفة على الطريق الرئيسي المكون من أربعة حارات إلى مدينة لفيف الغربية. وقال شهود من إن السيارات امتدت لمسافة عشرات الكيلومترات.

وقالت أوكسانا، العالقة في ازدحام مروري مع ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات على المقعد الخلفي، إنها كانت تفر “لأن الحرب بدأت. لقد هاجمنا بوتين”.

قالت: “نخشى القصف”. قل لهم: “لا يمكنك فعل هذا”. هذا مخيف جدا “.

وقال بايدن، الذي استبعد إرسال قوات أمريكية إلى الأرض في أوكرانيا، إن بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار من شأنها أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية.

وقال بايدن الذي تحدث إلى زيلينسكي عبر الهاتف “روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم، وسترد الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بطريقة موحدة وحاسمة”.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإجراء الروسي بينما قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن حلفاء الناتو سيجتمعون لمعالجة عواقب “الهجوم الروسي المتهور وغير المبرر”. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بوتين اختار “طريق إراقة الدماء والدمار”.

وجددت الصين، التي وقعت معاهدة صداقة مع روسيا قبل ثلاثة أسابيع، دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ورفضت وصف تصرف روسيا بأنه غزو.

أغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المدنية بدعوى وجود مخاطر كبيرة على السلامة، في حين حذر منظم الطيران في أوروبا من مخاطر الطيران في المناطق المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا.