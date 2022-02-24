ما تحتاج إلى معرفته عن التطورات الأخيرة في أزمة روسيا…

نشرت وكالة قبل قليل ملخصا بالتطورات الأخيرة التي شهدتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي بدأت بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

1- الأحداث

– سمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “بعملية عسكرية خاصة” ضد أوكرانيا في وقت مبكر يوم الخميس للقضاء على ما وصفه بأنه تهديد خطير.

– بوتين قال إن هدفه هو نزع السلاح و “نزع سلاح” أوكرانيا.

– وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مرسوم الأحكام العرفية والبرلمان وافق على الإجراء

– هاجمت القوات الروسية أوكرانيا من روسيا البيضاء وكذلك روسيا بدعم من بيلاروسيا في حوالي الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس، وشُن هجوم أيضًا من شبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت خدمة حرس الحدود الأوكرانية.

– سماع أصوات إطلاق نار بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

– قالت أوكرانيا إن روسيا كانت تقصف عبر أوكرانيا حتى منطقة لفيف الغربية.

– ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجوم غير المبرر للجيش الروسي في اتصال هاتفي مع زيلينسكي.

– أدانت دول وسط أوروبا الهجوم الروسي وبدأت الاستعدادات لاستقبال ملايين الآلاف من الأشخاص الفارين من أوكرانيا.

2 – اقتباسات

– قال بوتين: “لقد قررت إجراء عملية عسكرية خاصة … لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية … على مدى السنوات الثماني الماضية”. “ولهذا سنسعى جاهدين لنزع السلاح ونزع السلاح في أوكرانيا.

– قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: “شن بوتين للتو غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا. وتتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات”.

3- الأحداث القادمة

_ سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظرائه في مجموعة السبع في وقت مبكر من يوم الخميس لرسم إجراءات أكثر صرامة ضد روسيا بعد أن شن بوتين ما وصفه بايدن بأنه “حرب مع سبق الإصرار” ضد أوكرانيا.

_ قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون حزمة عقوبات أخرى على روسيا في اجتماع طارئ في وقت لاحق يوم الخميس.

_ يعقد سفراء الناتو اجتماعا طارئا يوم الخميس