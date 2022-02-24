صندوق النقد: تقدم المحادثات مع تونس حول حزمة إصلاح اقتصادي

– قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إنه أحرز “تقدما جيدا” في المحادثات مع تونس بشأن حزمة إصلاح اقتصادي حكومي ودعم مالي محتمل من الصندوق لتونس.

وأضاف أن المناقشات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لدراسة الدعم المالي الممكن.

وشرعت تونس منذ الأسبوع الماضي في نقاشات أولية مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض مالي لدعم موازنتها التي لم تتمكن من تجاوز العجز فيها منذ العام 2011.

ويطالب الصندوق السلطات التونسية ببرنامج إصلاحات اقتصادية وعلى رأسها خفض كتلة الأجور ومراجعة سياسة الدعم لسلع أساسية ومنحه للأكثر فقرا، لكن من شأن هذه الإصلاحات أن تثقل كاهل المواطنين من الطبقة المتوسطة والفقيرة.