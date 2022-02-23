المفوضية الأوروبية: وقف خط نورد ستريم 2 لن يؤثر على أسعار الغاز

جدة - نرمين السيد - أكدت نائبة الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر على أن قرار ألمانيا بوقف المصادقة على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الناقل للغاز الطبيعى الروسى عبر البلطيق، لن يؤثر على أسعار الغاز فى أوروبا.





وقالت فيستاجر، فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكى)، "ليس هناك شك فى أن (نورد ستريم 2) ليس مشروعا ذا مصلحة أوروبية، فلدينا خطوط الأنابيب الضرورية بالنسبة لنا ولها مسارها الخاص وتلبى احتياجاتنا"، منوها بأنه ليس خط أنابيب نشط، وبالتالى لا يؤثر على أسعار الغاز. وأشارت فيستاجر إلى أنه يتعين على المفوضية التواصل مع السلطات الألمانية لمعرفة ما إذا كانت العملية ستستأنف، مؤكدة دعم المفوضية للسلطات الألمانية التى قالت إنه فى الظروف الحالية يتم تعليق عملية الموافقة.

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