الارشيف / مال وأعمال

ألمانيا تتجه لرفع الحد الأدنى للأجور 25% خلال العام الحالي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

وكالات – تتجه ألمانيا لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 25% على دفعات خلال العام الحالي مع ارتفاع معدلات التضخم.

predco_adv_2021

وأقرت برلين زيادة الحد الأدنى أوائل العام الجاري، إلى 9.82 يورو للساعة مع التوجه لزيادتها بداية من يوليو المقبل إلى 10.5 يورو على أن ترتفع في أكتوبر المقبل إلى 12 يورو.

Edita2021

من جهة أخرى أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار البدلات والرواتب في أستراليا 2.3% في الربع الأخير من العام الماضي ما يستبعد أن يقوم المركزي برفع أسعار الفائدة قريبا.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تتجه لرفع الحد الأدنى للأجور 25% خلال العام الحالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

قد تقرأ أيضا