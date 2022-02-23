مخالف للقانون والدستور..طلب إحاطة بشأن «توريث الوظائف» في شركات البترول

/681190/مخالف-للقانون-والدستورطلب-إحاطة-بشأن-توريث-الوظائف-في-شركات-البترول

تقدمت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، وعضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى المهندس طارق الملا وزير البترول، بشأن استمرار ظاهرة "توريث الوظائف" في الشركات التابعة للوزارة

دوت الخليج

ظاهرة توريث الوظائف فى شركات البترول

وذكرت "جابر"، في طلبها، أن إهدار حقوق الشباب و المتفوقين والمجتهدين من أبناء مصر مازال مستمرًا في وزارة البترول، بسبب نهجها القائم على توريث الوظائف لأبناء القيادات وكبار المسؤولين في الوزارة وأعضاء مجالس الإدارة بالشركات، بصرف النظر عن مؤهلاتهم ولا حتى كفاءتهم، فاليس لديهم أي مؤهلات يحملونها سوى أنهم أبناء كبار المسؤولين بالوزارة.

وأكدت على أن هذا الأمر الذي يتعارض مع أحكام القانون والدستور، الذي نص صراحةً على أن تولي الوظائف حق لجميع المواطنين، دون محاباة، حارمين الآلاف من شباب مصر المجتهدين، الذي لم يسعدهم الحظ بأن يكون لديهم أقارب في شركات البترول حتى ينالوا مرادهم.

وأوضحت عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، بأن هناك قرار وزاري من وزير البترول السابق المهندس أسامة كمال يقضي بألا يكون شاغل الوظيفة في إحدى شركات البترول لديه أقارب من الدرجة الأولى، وتم العدول عنه والضرب به عرض الحائط في عهد المهندس طارق الملا.

وتابعت في طلب إحاطتها، أنها تلقت مئات الشكاوى من شباب مصر الذين تقدموا لمسابقات شركات البترول، قبل أن يصطدموا بأن أبناء العاملين كانت لهم الأولوية دون غيرهم، لافتة إلى أن قُصر الوظائف في شركات البترول على أبناء العاملين، هو إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، كما يؤكد أن وزارة البترول مازالت تدور في فلك الماضي من حيث غياب العدالة والكفاءات.

وطالبت "جابر"، وزارة البترول بموافاة لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بحصر أسماء المُعينين في شركات البترول خلال السنوات الخمسة الأخيرة، للوقوف على مدى توافق الشروط والمعايير في حقهم