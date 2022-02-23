ألمانيا تدرس وقف خط الغاز الروسي نورد ستريم 2 بشكل نهائي

سبوتنيك نيوز _ أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، أن مشروع “التيار الشمالي-2” يمكن أن يتوقف بشكل نهائي، مؤكدا أن برلين تنسق مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين.

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وقال هابك في تصريحات لقناة “ARD TV” الألمانية، اليوم الأربعاء إنه “يمكن أن يحدث هذا أيضًا (إغلاق كامل للمشروع ). مقياس اليوم ليس عقوبة بالمعنى الضيق والصارم للكلمة، لكنه لا يزال ممكنًا. نحن ننسق مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين”.

هذا وأمر المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الثلاثاء، وزارة الاقتصاد، بالتوجه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع “التيار الشمالي 2” من أجل إلغاء العقد.

وقال شولتس إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع “التيار الشمالي 2″، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.

واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء “خطوة ضرورية”، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقّع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.