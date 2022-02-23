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أسعار النفط تلامس 100 دولار للبرميل قرب أعلى مستوى منذ 2014

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وكالات – قفزت أسعار النفط مقتربة من 100 دولار للبرميل بعد أن أمرت موسكو بإرسال قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، لتغلق قرب أعلى مستوى منذ 2014 في أعقاب مساع لدول غربية لوقف ما تخشى أن يكون بداية غزو روسي شامل.

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وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي في أثناء الجلسة إلى 99.50 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، قبل أن تسجل عند التسوية 96.84 دولار، مرتفعة 1.52 دولار أو 1.5%.

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وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا أعلى مستوى في سبع سنوات مع وصولها إلى 96 دولارا للبرميل قبل أن تغلق عند 92.35 دولار، بزيادة 1.28 دولار أو 1.4 بالمئة عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة.

وكانت الأسواق في الولايات المتحدة مغلقة الاثنين في عطلة عامة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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