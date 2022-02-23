روسيا تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع دونيتسك ولوجانسك

روسيا اليوم – أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إقامة علاقات دبلوماسية بين روسيا من جهة ودونيتسك ولوجانسك من جهة أخرى إثر الاعتراف باستقلالهما أمس الاثنين.

وذكرت الوزارة، في بيان: “بالتوافق مع المرسوم رقم 71 الصادر عن رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 فبراير العام الجاري، تم اليوم 22 فبرابر 2022، عن طريق تبادل للمذكرات بين وزارتي الخارجية لروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وبين وزاريتي الخارجية لروسيا جمهورية لوجانسك الشعبية، تسجيل اتفاق حول إقامة علاقات دبلوماسية اعتبارا من الموعد المذكور بين الاتحاد الروسي وجمهورية دونيتسك الشعبية وبين الاتحاد الروسي وجمهورية لوجانسك الشعبية على مستوى السفارات”.

وشدد البيان على أن “الطرف الروسي يهدف إلى تطوير التعاون الكامل مع جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين بما في ذلك عبر اتجاه وزارات الخارجية في مصلحة مواطني دولنا، وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة”.