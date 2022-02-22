روسيا: سعر الغاز في أوروبا سيصل إلى 2000 دولار بعد تعليق…

سي إن إن – رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على إعلان ألمانيا وقف التصديق على خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2″، محذرًا من ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي لأوروبا.

وغرد ميدفيديف، في حسابه عبر تويتر: “أصدر المستشار الألماني أولاف شولتز أمرًا بوقف عملية التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2. حسنًا. مرحبًا بكم في العالم الجديد الشجاع حيث سيدفع الأوروبيون قريبًا 2.000 يورو مقابل 1.000 متر مكعب من الغاز الطبيعي”.

في وقت سابق الثلاثاء، أعلن شولتز أن التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 سيتوقف ردًا على تصرفات موسكو في شرقي أوكرانيا.

وقال شولتز في برلين: “فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، نحتاج إلى إعادة تقييم الوضع أيضًا فيما يتعلق بـ نورد ستريم 2. يبدو الأمر تكنوقراطيًا للغاية، لكنه خطوة إدارية ضرورية لوقف التصديق على خط الأنابيب”.

وتم الانتهاء من خط الأنابيب البالغ طوله 750 ميلًا في سبتمبر، لكنه لم يتلق بعد الشهادة النهائية من المنظمين الألمان. بدون ذلك، لا يمكن أن يتدفق الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا.

يمكن أن ينتج “نورد ستريم 2” 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. يمثل هذا أكثر من 50٪ من الاستهلاك السنوي لألمانيا ويمكن أن تصل قيمته إلى 15 مليار دولار لشركة جازبروم، الشركة الروسية المملوكة للدولة التي تتحكم في خط الأنابيب.

عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي خط الأنابيب منذ الإعلان عنه في 2015، محذرة من أن المشروع سيزيد من نفوذ موسكو في أوروبا.