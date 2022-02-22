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التموين تتعاقد على شراء 100 ألف طن سكر خام من البرازيل

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إسلام سالم – أعلنت ‏وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، عن تعاقدها على شراء 100 ألف طن سكر خام، منشأ برازيلي، لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن تستلم الكميات المتعاقد عليها شركة السكر والصناعات التكاملية.

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وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن الكمية المتعاقد عليها ستصل على دفعتين ‏في شهر يونيو من العام الجاري، موضحة أن هذه الكمية تأتي كخطوة استباقية لسد الفجوة بين ‏حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج.

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وأكدت الهيئة أن شركة السكر والصناعات التكاملية مستمرة في إنتاج السكر من قصب السكر المورد من جانب المزارعين، حيث استلمت 3 ملايين و321 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن، إضافة إلى بدء إنتاج السكر بشركات البنجر منتصف الشهر الجاري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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