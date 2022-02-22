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التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس المقبل

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إسلام سالم – قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مد فتره التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 “الأوكازيون الشتوي” حتى 21 مارس المقبل.

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وقال أحمد كمال، متحدث وزارة التموين، إن ‏القرار تضمن: إلزام الجهات التي تريد المشاركة في التصفية ‏الموسمية بضرورة الحصول على إذن مسبق من مديريات التموين ‏والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

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كما ألزم ‏الجهات المشاركة بالإعلان عن سعر السلع المعروضة للبيع في التصفية، ‏مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال ‏الشهر السابق للتخفيضات، وفق كمال.

‏وأشار ‏إلى أن التصفيات الموسمية سواء الصيفية أو الشتوية الهدف منها ‏تنشيط التجارة الداخلية، مؤكدا أن تخفيضات الأوكازيون ‏تسهم في توفير كل احتياجات المواطن سواء من الأدوات المنزلية أو ‏المنتجات الجلدية أو الملابس بتخفيضات تصل إلى 50%.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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