التموين: صيانة خوادم مركز معلومات ‏مصر لن تؤثر على ‏صرف…

إسلام سالم – أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن شركة تطبيقات البطاقات الذكية، العاملة في منظومة الدعم (الخبز، والسلع التموينية، والمطاحن) ستجري صيانة لخوادم مركز معلومات ‏مصر، وذلك يوم الجمعة المقبل بدءا من الساعة ‏التاسعة مساء حتى الساعة الواحدة صباحا.

وأكد تقرير، تلقاه الوزير علي مصيلحي، أن ‏عمليات الصيانة لن تزيد عن أربع ساعات فقط، مشيرا إلى أن كل ‏عمليات الصيانة ستكون ليلًا، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من الصيانة يوم السبت المقبل، وذلك بدءا من التاسعة مساء إلى الساعة ‏الثانية صباحا.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الصيانة لن تؤثر على ‏عمليات صرف الخبز والسلع خاصة أنها ستتم ليلًا وعمليات الصرف لسلع وخبز بطاقات الدعم تتم ‏صباحًا.