إنفورما ماركتس: 350 مليون جنيه إيرادات متوقعة خلال عام 2022

إسلام فضل _ قال هاني خفاجة، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس المتخصصة في تنظيم المعارض، إن الشركة تستهدف إطلاق 9 معارض خلال العام الجاري في عدة قطاعات.

وأضاف خفاجة خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن أبرز المجالات تتضمن الصناعة والعقارات والزراعة والتصنيع الغذائي والادوية والطاقة والمستلزمات الطبية.

وذكر رادًا علي سؤال ” دوت الخليج ” أن الشركة تستهدف إيرادات خلال العام الجاري بقيمة 350 مليون جنيه، مشيرًا إلي أن إيرادات الشركة تأثرت بنسبة 40% منذ تفشي فيروس كورونا خلال 2020.

ولفت إلي أن الشركة تتعاون بشكل مستمر مع عدة وزارت ومجالس التصدير لتواجد الشركات التصدير المصرية بالمعارض الخارجية.

وأوضح أن الشركة جذبت العام الماضي 10 شركات أدواية خلال نوفمبر الماضي في معرض سي بي اتش اي بإيطاليا، لافتا إلى أن الشركة تعاقدت حاليًا مع 16 شركة أدوية للمشاركة في ذلك المعرض.

وأضاف أن عام 2020 تأثر بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا في السوق المصري حيث تأثر بنسبة 40%، مؤكدًا أن البنية التحتية في السوق المصري أصبحت قويه جدًا.

كما تخطط إنفورما ماركتس لبناء فرق عمل في مكتب الشركة بالقاهرة لمشاركة الخدمات، لتلبية احتياجات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتتضمن هذه الفرق خبراء في مجالات الهندسة الرقمية، والخبراء الرقميين، والحسابات.

الجدير بالذكر أن شركة إنفورما ماركتس قد نجحت مؤخرًا في إطلاق مؤتمر ومعرض LEAP في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية كأكبر مؤتمر ومعرض تقني سنوي في العالم، والذي تمت الاستعانة فيه بفريق إنفورما مصر لما لديهم من خبرات كبيرة وقدرات متميزة.