وزيرة التخطيط: 30% ارتفاعا بتدفقات الاستثمار الأجنبي في…

بارة عريان _ قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في الاقتصادات النامية ارتفعت بنسبة 30% خلال العام الماضي، وصولا إلى 870 مليار دولار.

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وأضافت أن الاقتصادات المتقدمة شهدت تعافى ملحوظ في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 777 مليار دولار خلال عام 2021 ، وذلك بزيادة نسبتها 200% مقارنة بعام 2020.

وأرجعت السعيد ذلك إلى زيادة عمليات الدمج والاستحواذ خلال العام الماضي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لاستعراض نتائج الربع الثاني من العام المالي وشرح عملية اعادة احتساب الناتج المحلي الاجمالي.