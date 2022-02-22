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الاتحاد الأوروبي يدرس فرض مستويات محددة لمخزونات الغاز مع…

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سي ان بي سي _ قالت مسؤولة بارزة بالمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيدرس إمكانية إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات معينة، حيث يسعى التكتل لتحقيق أمن الطاقة وسط مخاوف من حرب في أوكرانيا تتورط فيها روسيا والتي ترسل إمدادات كبيرة من الغاز إلى أوروبا.

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وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات قياسية العام الماضي، في ظل شح المعروض وطلب متزايد بوتيرة سريعة لتغذية التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، مما دفع الاتحاد الأوروبي لبدء العمل على حماية نظامها للطاقة من صدمات المعروض أو زيادات حادة في الأسعار.

وأشارت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إلى قوانين سارية بالفعل في بعض الدول لتعزيز المخزونات قبيل كل شتاء، ويأتي كلام سيمسون بعد ثلاثة أيام من وثيقة أظهرت أن بروكسل ربما تفرض حدًا أدنى لمتطلبات تخزين الغاز.

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وأضافت: “نحن لا نقترح في الوقت الحالي شيئًا مثل احتياطي استراتيجي للغاز الطبيعي على غرار الذي لدينا في المنتجات النفطية.”

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وتبلغ مخزونات الغاز الأوروبية حالياً 32% من الطاقة الاستيعابية مقارنة مع حوالي 40% قبل عام.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد قالت في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي سيكون قادراً على التعامل مع انقطاع جزئي لواردات الغاز من روسيا.

وأثار تصاعد التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف بشأن تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، مما دفع الاتحاد إلى مراجعة خططه الطارئة لمواجهة صدمات الإمداد، ودفع مسؤولي التكتل والولايات المتحدة إلى البحث عن إمدادات بديلة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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