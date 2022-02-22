واشنطن: سنتخذ خطوات مناسبة للرد بشكل سريع وصارم على اعتراف…

روسيا اليوم _ أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستتخذ “إجراءات مناسبة” بالتنسيق مع شركائها للرد “بشكل سريع وصارم” على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك. وقال بلينكن، مساء الاثنين، عبر “تويتر”: “اعتراف الكرملين بما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين مستقلتين يتطلب ردا سريعا وصارما، وسنتخذ خطوات مناسبة بالتنسيق مع شركائنا”. وصرح بلينكن في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة “تدين بشدة” إجراء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وأضاف أن “هذا القرار يمثل تخليا تاما لالتزامات روسيا بموجب اتفاقات مينسك، ويتعارض بشكل مباشر مع التزام روسيا الدبلوماسية، ويشكل هجوما واضحا على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”، متهما بوتين “بعدم احترام صارخ للقانون والأحكام الدولية”.

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