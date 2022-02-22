بايدن يوقع أمرا يحظر الأنشطة الاقتصادية مع لوجانسك ودونيتسك…

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وكالات _ قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا يحظر التجارة والاستثمار بين الأمريكيين وجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين بشرق أوكرانيا بعد اعتراف روسيا باستقلالهما، أمس الاثنين.
ويحظر الأمر التنفيذي “الاستثمارات الجديدة” لأي أمريكي أينما كان، و”استيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين المعنيتين، إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر”.
كان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق اليوم، “الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء على ما أسماه العدوان الروسي على أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، “نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا”.
وأضاف الروسي في كلمته، إن “أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا”.
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