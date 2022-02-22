سكاي نيوز: كيبكو الكويتية تعيد هيكلة شبكة OSN تمهيدا لبيعها

سكاي نيوز عربية – أكد مصدر مسؤول في مجموعة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو” أن التطوير في أعمال شبكة أوربت شوتايم “OSN”، يستهدف التحول، وهيكلة الشركة تمهيدا لبيعها.

وأفاد المصدر لمراسل سكاي نيوز عربية في الكويت، اليوم الاثنين بأن التحول في أعمال OSN يستهدف التركيز على البث عبر منصة OSN streaming وهذا ما تدعمه التعيينات الأخيرة في قيادات الشركة، ويلقى الدعم من مجلس إدارة OSN.

وأضاف المصدر أن المجموعة منفتحة على جميع الخيارات، ومن بينها بيع الأصول أو جزء منها إذا ما تلقت عرضا مناسبا للحصة.

وأبقى المصدر الباب مفتوحا على كل الاحتمالات عندما قال إن “الأمر لا يقتصر على قطاع معين” في هذا التوجه للبيع.

كانت “كيبكو” اعلنت في السابق استعدادها لبيع حصتها او جزء منها في OSN في حال تلقت عرضا مناسبا.

وتأسست شركة مشاريع الكويت عام 1975، وتعمل في مجال الاستثمار ولديها محفظة متنوعة تغطي دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأدرجت في بورصة الكويت في سبتمبر عام 1984، بحسب ملف الشركة على البورصة.

وتأسست شبكة “OSN” من خلال اندماج شبكة أوربت الإعلامية وشوتايم أرابيا.