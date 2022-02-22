بوتين يوجه الجيش الروسي بضمان السلام في دونيتسك ولوجانسك

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وكالات – وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما يوم الاثنين.
ويقضي المرسومان، اللذان وقعهما بوتين للاعتراف بالجمهوريتين ونشرا مساء الاثنين في موقع المعلومات القانونية الحكومية، بـ”تنفيذ القوات المسلحة الروسية مهمات ضمان السلام” في أراضي كل من دونيتسك ولوجانسك؛ استجابة لطلبات في هذا الشأن من قبل رئيسيهما: دينيس بوشيلين، ودينيس باسيتشنيك، وبموجب اتفاقي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة المبرمين معهما.
كما وجه بوتين في المرسومين وزارة الخارجية الروسية بـ”إجراء محادثات” مع كل من سلطات دونيتسك ولوجانسك حول “إقامة علاقات دبلوماسية” مع الجمهوريتين و”تسجيل الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها بهذا الشأن في وثائق مناسبة”.
ووقع الرئيس الروسي اليوم على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.
وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن “الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد”، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ”إبادة جماعية” من قبل “النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014”.
ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي تعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد “لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية”.
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