جونسون: اعتراف روسيا باستقلال لوجانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة…

العربية دوت نت – قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، إن اعتراف روسيا باستقلال لوجانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة أوكرانيا. واعتبرت لندن أن موسكو تنصلت من اتفاقيات مينسك باعترافها بالانفصاليين في شرق أوكرانيا.

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