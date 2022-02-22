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جونسون: اعتراف روسيا باستقلال لوجانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة…

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العربية دوت نت – قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، إن اعتراف روسيا باستقلال لوجانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة أوكرانيا.

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واعتبرت لندن أن موسكو تنصلت من اتفاقيات مينسك باعترافها بالانفصاليين في شرق أوكرانيا.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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