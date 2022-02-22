الاتحاد الأوروبي: سنرد بحزم على اعتراف روسيا بالانفصاليين في…

العربية دوت نت – قال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنه سيرد بحزم على اعتراف روسيا بالانفصاليين في شرق أوكرانيا.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثّه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أنّ الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وقال بوتين: “أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخّر كثيراً، بالاعتراف فوراً باستقلال وسيادة كلّ من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية”، قبل أن يبثّ التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقيات للتعاون المشترك.