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إنتاج الفحم في الصين يرتفع إلى 12 مليون طن يوميا

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– قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، اليوم الاثنين، إن إنتاج الفحم في البلاد سجل أكثر من 12 مليون طن يوميا بحلول العشرين من فبراير، وهو مستوى يعادل متوسط الإنتاج اليومي للربع الرابع من العام الماضي.

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وأضافت اللجنة أن إنتاج الفحم في يناير وأوائل فبراير تأثر بعطلة العام الصيني الجديد. ولم تقدم اللجنة رقما للإنتاج لشهر يناير.

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وقالت اللجنة في حسابها الرسمي على (‭Wechat‬) إن إنتاج وإمدادات الفحم في مناطق الإنتاج الرئيسية في الصين من المتوقع أن يستقر مع اعتدال الأحوال الجوية.

وأمرت السلطات الصينية شركات تعدين الفحم بالعمل بطاقتها القصوى لتهدئة زيادات حادة في أسعار الفحم ومنع تكرار أزمة كهرباء اجتاحت البلاد في سبتمبر وتسببت في عرقلة العمليات الصناعية وزيادة تضخم أسعار المنتجين.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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