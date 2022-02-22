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البيت الأبيض: بايدن سيصدر قرارا بحظر الاستثمار والتجارة في…

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العربية دوت نت – قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين تعقيبا على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك عن أوكرانيا: “توقعنا قرار روسيا ومستعدون للرد فورا “.

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وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيصدر قرارا بحظر الاستثمار والتجارة في دونيتسك ولوجانسك.

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وأضاف البيت الأبيض أنه سيتم فرض عقوبات على أي فرد أو كيان يتعامل مع المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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