البيت الأبيض: بايدن سيصدر قرارا بحظر الاستثمار والتجارة في…

العربية دوت نت – قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين تعقيبا على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك عن أوكرانيا: “توقعنا قرار روسيا ومستعدون للرد فورا “. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيصدر قرارا بحظر الاستثمار والتجارة في دونيتسك ولوجانسك. وأضاف البيت الأبيض أنه سيتم فرض عقوبات على أي فرد أو كيان يتعامل مع المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا.

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