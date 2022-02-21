نايل كابيتال القابضة تدرس إقامة مشروعات طاقة شمسية لخدمة…

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دوت الخليج – قال الدكتور باسل رشدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نايل كابيتال القابضة للاستثمارات وصندوق آي تي للاستثمارات، إن العالم يتجه نحو الاقتصاد الأخضر وتوليد الطاقة للوقود من مواد طبيعية، وعدم استخدام المواد التي تؤدي إلى زيادة الانبعاثات الضارة.
وأضاف رشدي، خلال جلسة “سلاسل الإمداد واللوجستيات في البحر الأحمر” ضمن فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات: “لدينا مشروعات تحت الدراسة بشأن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لخدمة المناطق السياحية وغيرها”.
وتابع: “وبالتعاون مع وزارة الكهرباء سنعمل على تخزين الطاقة الكهربائية لاستخدامها في التنمية العمرانية واللوجستية وغيرها”.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة كابيتال القابضة: “نعمل في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وهناك أكثر من وسيلة لتوليد الطاقة المتجددة في هذا الإطار منها الاتفاقيات والتعاقدات وتنمية الصادرات”.
وأكد أن مصر لديها ميزة تنافسية كبيرة على مستوى الأمن والتكلفة ووفرة المواد الطبيعية وزيادة الفوائض من الطاقة.
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