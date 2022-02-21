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مدبولي: الرئيس السيسي يطلق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية…

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دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الخطوات الأخيرة لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، والمقرر أن يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبا.

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وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف الوقوف على آخر الإجراءات والتنسيقات المتعلقة باستراتيجية تنمية الأسرة المصرية.

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ونوه بأهمية التنسيق بين المهام الموكلة إلى الوزارات المعنية؛ تحقيقا لما نسعى إليه من أهداف عبر تطبيق الاستراتيجية بمحاورها كافة.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الاهتمام الذي تحظى به استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، من رئيس الجمهورية، وذلك نظرا لدورها في الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين، وبما يضمن استدامة عملية التنمية في مختلف القطاعات.

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وقدمت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، عرضا مفصلا للصورة النهائية لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وما تتضمنه من محاور وبرامج تسهم في ضبط النمو السكني، والارتقاء بالخصائص السكانية.

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حضر الاجتماع: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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