عاجل.. بوتين: أوكرانيا كانت تسرق الغاز الروسى المار من أراضيها إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى كلمة إلى الشعب الروسى، مساء اليوم الإثنين، أن شبة جزيرة القرم جزء من روسيا وليس أوكرانيا، لافتًا إلى أن الفساد يعتبر تحدى لعدد كبير من الدول وأخذ فى أوكرانيا شكل خاص وأكل نظام الدولة، متابعا: "أوكرانيا كانت تسرق الغاز الروسى المار من أراضيها إلى أوروبا".
وأوضح أن النازيين الجدد تحكموا بمقدرات الشعب الأوكرانى، وواجهت أوكرانيا حرب أهلية وعانت من أزمة اقتصادية واجتماعية ومنذ 2019 اضطر 6 ملايين أوكرانى إلى الهجرة.
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