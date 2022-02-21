البريد: صرف مستحقات 171 ألف لاجئ من 60 دولة منذ 2014

إسلام فضل – بحث الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، مع بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، مضاعفة أوجه التعاون فيما يخص صرف المساعدات المالية للاجئين في مصر.

ونوه فاروق، في بيان، بصرف مساعدات اللاجئين في مصر منذ عام 2014 عبر مكاتب البريد بـ”كل كفاءة”؛ اعتماد على “الانتشار الجغرافي الواسع للفروع وتغطيتها لجميع أنحاء الجمهورية”.

وأشار إلى صرف مستحقات ما يقرب من 171 ألف لاجئ وطالبي لجوء من 60 جنسية عبر مكاتب البريد باستخدام أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة بما يضمن تقديم الخدمة بأعلى جودة.

وقال فاروق إن البريد حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات والكيانات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه، أكد بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، دور البريد المصري “المهم والناجح” في صرف المساعدات للاجئين عبر مكاتب البريد بأحدث وسائل التكنولوجيا بالاعتماد على بصمة العين، والتي تمكنه من التعرف الرقمي على المستحقين باستخدام أحدث النظم البايومترية بما يضمن صرف الإعانات لمستحقيها بجودة عالية وفي الوقت المناسب.

و أشاد بابلو بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وانتشارها وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مكاتب تقدم جميع الخدمات بما يضمن تقديم جميع المعاملات بمستوي عالٍ من الجودة.