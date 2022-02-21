الخطوط الجوية الكويتية تبرم اتفاقية لطلب طائرات من إيرباص…

_ ذكرت سكاي نيوز عربية يوم الاثنين أن الخطوط الجوية الكويتية وقعت اتفاقية طلبية طائرات جديدة من إيرباص بقيمة ستة مليارات دولار. وأضافت أن الصفقة تضم 31 طائرة وتم سداد 40 بالمئة من قيمة الصفقة.

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